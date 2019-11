„Sobald die europäische Einlagensicherung steht, kippt die erste Bank“

Die Implementierung einer gesamteuropäischen Einlagensicherung wird derzeit noch von der Bundesregierung blockiert. Schon heute zeigt sich, dass die dafür vorgesehenen Mittel im Falle einer Bankenkrise nicht annähernd ausreichen werden.

Details einer maltesischen Euromünze. (Foto: dpa)

Die Einführung der Europäischen Einlagensicherung (EDIS) wird von Teilen der Politik forciert. Dies bedeutet, dass deutsche Banken und somit deutsche Sparer für teilweise vollkommen marode Institute in Südeuropa haften müssen. Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen laufen berechtigterweise Sturm, denn sie wissen, was ihnen und uns dann blühen wird. Jetzt soll es an das Geld der deutschen Sparer gehen. Die EZB plant, den größten Jackpot in der Eurozone anzubohren: den deutschen Sparer und die deutschen Geldinstitute, allen voran Volksbanken und Sparkassen.

Hier kostenlos weiterlesen: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/