Wo, bitte, geht es zum Schlaraffenland?

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie Eurostat mitteilt, ist der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HIVP) in der Eurozone im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 0,7% gestiegen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Das BLS veröffentliche einen Anstieg des Index der Konsumentenpreise (CPI) in den USA im gleichen Zeitraum um 1,8%. [ mehr