April empfahlen wir Ihnen beim Kurs von 24,39 Euro Gewinnmitnahmen. Zu recht, aktuell notiert die Aktie mit 18,56 Euro rund 25% niedriger. Ein Wiedereinstieg auf diesem Niveau könnte lohnen. In der letzten Woche hat Evotec – bereits das zweite Mal im laufenden Turnus – die Jahresprognose angehoben. CEO Werner Lanthaler stellt numehr einen Anstieg des operativen Gewinns (Ebitda) um 15% in Aussicht. Zuvor waren mehr als 10% prognostiziert worden. Der Umsatz soll um über 10% steigen. Die Planung könnte sich noch als zu konservativ erweisen. In den ersten 9 Monaten kletterten die Erlöse nämlich um 16% und das – bereinigte – Ebitda legte um 36% auf 93 Millionen zu. Im Brot- und Buttergeschäft betreiben die Hamburger Wirkstofforschung im Auftrag von Pharmafirmen. Aus diesen Erträgen finanzieren sie die eigene Forschungspipeline. Indikationen sind beispielsweise neuronale Erkrankungen, Diabetes, Schmerz oder Onkologie. Die Projekte werden meistens mit potenten Entwicklungspartnern (Sanofi, Bayer, Pfizer oder Roche) vorangetrieben. 2018 kletterten die Konzern-erlöse um 42% auf 375 Millionen, der operative Gewinn sprang sogar um 67% auf 96 Millionen. Die TecDAX-Gesellschaft geht neue Forschungskooperationen am laufenden Band ein. In der vergangenen Woche meldeten die Hamburger eine Lizenzvereinbarung mit Merck. Evotec verschafft sich damit Zugang zu Patenten im Zusammenhang mit der sogenannten Genschere (CRISPR-Technologie), die besonders wirksame Medikamente verspricht. Anfang November meldete Evotec ein joint venture mit dem Spezialisten für Nierenheilkunde Vifor Pharma. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von Medikamenten. Die Schweizer übernehmen die Anschubfinanzierung in Höhe von 25 Millionen Euro. Nach Abschluß klinischer Studien sollen die Arzneimittelkandidaten an Vifor auslizenziert werden. Anfang Oktober veröffentlichte Evotec eine Zusammenarbeit mit Biocon, ein indisches Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Krebs und Diabetes. Die Zusammenarbeit soll der Entwicklung eines Biosimilars dienen. Herstellung und Vermarktung wollen die Inder übernehmen. Im Gegenzug winken Evotec millionenschwere Lizenzgebühren. Ende September verkündete Evotec auch eine Wirkstofforschungsallianz mit dem japanischen Pharmaunternehmen Takeda. Mindestens fünf Arzneimittelkandidaten sollen von Evotec entwickelt werden. Vom Stadium der klinlischen Erprobung an soll Takeda die Projekte weiter vorantreiben. Schwerpunkte der Japaner sind unter anderem Onkologie und Neurologie. Evotec erhält von Takeda eine Vorauszahlung für den Zugang zu den Plattformen, darüber hinaus können Meilensteinzahlungen mehr als 170 Millionen ausmachen, zudem sind Umsatzbeteiligungen geplant. Trotz der aktuellen Konjunktur kann sich die langfristige Wertentwicklung der Aktie sehen lassen. In den letzten fünf Jahren ist der Kurs um etwa das Sechsfache gestiegen. Das KGV (2020) ist mit 45 dennoch nicht von schlechten Eltern. Phantasie steckt vor allem in der eigenen Forschungspipeline mit dem einen oder anderen potentiellen Block-buster. Fazit: Eine gesunde Sache!