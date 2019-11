Northern Bitcoin plant eine Erweiterung des Vorstands. Im Zuge des Zusammenschlusses mit dem US-Wettbewerber Whinstone solle Aroosh Thillainathan, Co-Founder und Managing Director der Whinstone Gruppe, neuer CEO der Northern Bitcoin AG werden, kündigt das Kryptowährungs-Unternehmen am Montag an. Der bisherige Vorstandschef der Gesellschaft, Mathis Schultz, solle als künftiger CFO den Bereich Finanzen im Vorstand übernehmen, so ...