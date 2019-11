SFC Energys kanadische Tochtergesellschaft Simark Controls hat eine Zusammenarbeit mit Axsera Inc. vereinbart. Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung mit dem ebenfalls in Kanada ansässigen Unternehmen will Simark EFOY Pro Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy für Telekommunikationsanwendungen in ganz Nordamerika kommerzialisieren. „Axsera, ein etablierter und hervorragend vernetzter Anbieter von technischen Dienstleistungen ...