Auf oder Seitwärts – das ist die Frage

Zwischen „leicht aufwärts“ und „stabil seitwärts“ schwanken die Prognosen der Analysten für die deutschen Aktienbörsen in der aktuellen Woche. Der teilweise vorhandene Optimismus speist sich vor allem aus der Tatsache, dass die erste Konsolidierungsbewegung seit den jüngsten deutlichen Kursgewinnen in der vergangenen Woche in engen Grenzen abgelaufen ist. Und hinsichtlich des unverändert marktbeherrschenden Themas Handelskonflikt heißt es inzwischen vielfach, dass der Großteil der Marktteilnehmer trotz zwischenzeitlicher Negativnachrichten aktuell von einer Lösung ausgehe. Insofern könnten weniger optimistisch stimmende Meldungen zwar kurzzeitig für überschaubare Rücksetzer sorgen, die Stimmung aber nicht generell drehen. Am Wochenende waren zudem wieder einmal positive Signale aus China gekommen, die die Hoffnung auf einen tatsächlichen Abschluss einer Teilvereinbarung in absehbarer Zeit nähren dürften.