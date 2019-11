Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den europäischen Aktienmärkten sind am Montagmorgen Gewinne zu beobachten, da die Anleger auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und China hoffen, so die Experten von XTB.Aktien aus Italien und Spanien seien die größten Outperformer, während Aktien aus Russland am meisten zurückbleiben würden. [ mehr