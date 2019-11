Nächster Milliardendeal: Kirkland Lake Gold kauft Detour Gold

Wir hatten es Ihnen in der vergangenen Woche beim Blick auf die Q3-Zahlen der großen Goldkonzerne schon geschrieben: Mit dem höheren Goldpreis steigt auch der Appetit auf Übernahmen. Und so folgt heute der nächste große Deal. Kirkland Lake Gold bietet insgesamt 4,9 Mrd. Kanadische Dollar (CAD) für Detour Gold. Gezahlt wird allerdings nicht in Cash, sondern mit Aktien. So soll jeder Detour-Aktionäre 0,4343 Anteile an Kirkland bekommen. 73 Prozent der Papiere des neuen Unternehmens liegen dann in den Händen der Kirkland-Eigner. Mit diesem Deal kauft sich Kirkland Lake Gold, dass bereits mit der australischen Fosterville die kostengünstigste Mine der westlichen Welt betreibt, eine Jahresproduktion von 600.000 Unzen Gold hinzu.

Kirkland wird zum Schwerpunkt

Das klingt erst einmal gut: eine kapitalschonende Übernahme, mit der man seine Produktion deutlich steigern kann. Allerdings betreibt Kirkland Lake bisher Untertageminen, Detour bringt dagegen einen Tagebau in die Ehe ein. Und zudem hat man auf Detour Lake immer wieder technische Probleme gehabt. Dazu kommt, dass die Kosten hier mit 1000 US-Dollar je Unze deutlich über denen von KIrkland Lake liegen. Der Aufkäufer hat hier also noch jede Menge zu tun, hat aber auch dadurch Potenzial. Man kann an den Kosten arbeiten, zudem liegen die Goldreserven bei mehr als stattlichen von 15,4 Mio. Unzen. Die Aktie von Kirkland Lake dürfte nach diesem Deal wie üblich erst einmal nachgeben. Für Detour-Eigner ergibt sich hingegen ein Aufschlag von rund einem Viertel.

2020: Jahr der Übernahmen?

Mit dieser Transaktion läutet Kirkland Lake jedenfalls die nächste Übernahmerunde in der Branche ein. Man wird durch den Detour-Kauf zu einem Schwergewicht im Goldsektor. Wir rechnen damit, dass die Übernahme im kommenden Jahr noch zunehmen werde. Einer der heißesten Übernahmekandidaten ist dabei Corvus Gold. Die Kanadier entwickeln das Doppelprojekt Mother Lode / North Bullfrog in Nevada und verfügen bereits über eine Ressource mit 3,6 Mio. Unzen Gold. Mit AgnloGold Ashanti hat sich hier auch bereits ein großer Goldproduzent eingekauft. Mehr zu den Chancen hier sehen und hören Sie im Video-Webinar mit Corvus-CEO Jeff Pontius.