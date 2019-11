Der Start der Geely Aktie in die neue Woche kann getrost als gelungen und zudem charttechnisch interessant bezeichnet werden. An der Börse in Hongkong hat die chinesische Automobilaktie einen Gewinn auf Schlusskursbasis von 2,83 Prozent auf 15,28 Hongkong-Dollar eingefahren. Acht Cent darüber lag heute das Tageshoch. Mit dem Anstieg bleibt Geelys Aktienkurs weiterhin in der Nähe wichtiger Widerstandsmarken, an denen der weiter ...