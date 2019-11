Im Handel an der Frankfurter Börse geht die ISRA Vision Aktie heute auf Talfahrt. Auslöser sind schlechte Nachrichten von Seiten der Gesellschaft zum operativen Geschäft. Verstärkt werden diese durch negative charttechnische Signale: So unterschreitet ISRA Visions Aktienkurs heute starke und wichtige charttechnische Unterstützungszonen im Bereich bei 41,70/42,30 Euro. Nach dem jüngsten Kursanstieg von 29,70 Euro per Ende August ...