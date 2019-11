NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltenden Hoffnungen auf Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit dürften die Wall Street am Montag weiter stützen. Über eine halbe Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,29 Prozent höher bei 27 956 Punkten. Damit würde der US-Leitindex an seinen freundlichen Wochenausklang anknüpfen - und könnte so Kurs auf seinen jüngsten Rekordstand nehmen.

Am Sonntag hatte die chinesische Regierung angekündigt, Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums zu verschärfen, allerdings ohne Details zu nennen. Geistiges Eigentum ist neben Finanzdienstleistungen und Agrarprodukten ein wesentliches Thema bei den laufenden Verhandlungen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt über ein sogenanntes Phase-eins-Abkommen. Zuletzt hatte es vermehrt widersprüchliche Meldungen über die Stand der Verhandlungen gegeben: Mal war von Fortschritten die Rede, dann wieder von stockenden Gesprächen.