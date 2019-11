Papier dreht an idealer Stelle

Nachdem das markante Jahreshoch bei 35,43 US-Dollar etabliert worden ist, stellte sich zunächst ein Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau bei 32,00 US-Dollar ein. An dieser Stelle kommt wieder sichtlich Schwung in die Aktie, Gewinne zurück an die Jahreshochs wären auf Sicht der kommenden Tage durchaus zu vertreten. Darüber bestünde die Möglichkeit weiter an 36,00 US-Dollar zuzulegen und schlussendlich an 40,00 US-Dollar. Letzteres Niveau stellt übrigens das rechnerische Kursziel in einem Long-Szenario dar. Für diesen Fall können Anleger beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4EPU zurückgreifen und eine Gesamtrendite von bis zu 155 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung ist unter den Verlaufstiefs aus letzter Woche von 31,42 US-Dollar anzusetzen. Sollte dieses Niveau jedoch unterschritten werden, könnte sich der vorzeitige Ausbruch der JD.com-Aktie als Fehlsignal entpuppen und weitere Verluste nach sich ziehen. Dann müsste noch einmal das Niveau von zunächst 27,80 US-Dollar als Unterstützung herhalten, darunter die Tiefs um 25,48 US-Dollar.