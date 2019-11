Das kanadische Cannabis-Unternehmen OrganiGram Holdings legte heute (Montag, 25.11.) vor Handelsbeginn in Übersee die Ergebnisse für das vierte Quartal (per 31.08.) vor. Nachdem das Unternehmen bereits vor einiger Zeit die Eckdaten für den Berichtszeitraum bekanntgab und die Aktie daraufhin nach unten abdrehte, war die Erwartungshaltung in Bezug auf die finalen Ergebnisse eher von Vorsicht geprägt.

Dabei wäre eine positive Reaktion auf die Zahlen mit Blick auf die angespannte Lage durchaus wünschenswert, denn die Aktie stand in der letzten Zeit massiv unter Druck und leitete erst im Bereich von 2,6 CAD eine Gegenbewegung ein. Diese führte sie zunächst zurück über die 3,6 CAD in Richtung 4,1 CAD, doch im entscheidenden Moment ging der Aktie die Puste aus. Sie drehte wieder nach unten ab.