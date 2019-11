Die Aktie von Advanced Micro Devices besticht weiterhin durch ihre überaus robuste Verfassung. Kürzlich gelang ihr der Ausbruch über die 40,0 US-Dollar. Ein knapp darüber liegender Widerstand aus „alter Zeit“ entpuppte sich allerdings als veritabler Spielverderber.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 18.11. hieß es u.a. „[…] Am Freitag der vergangenen Handelswoche markierte die Aktie mit 39,4 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch und steht damit unmittelbar vor dem massiven Widerstandsbereich von 40,0 US-Dollar. Die aktuelle Bewegung ist überkauft, aber noch macht die Aktie keine Anstalten, in eine größere Konsolidierung eintreten zu wollen. Kurzum: Ein Ausbruch über die 40,0 US-Dollar könnte noch einmal frische Kräfte freisetzen und die Bewegung weiter tragen. Obacht ist dennoch geboten. Aufgrund des exponierten Kursniveaus ist die Gefahr einsetzender Gewinnmitnahmen gegeben. Unter die Zone 35 / 34 US-Dollar sollte es nicht mehr gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.“

Die Aktie nahm noch einmal Fahrt auf, durchbrach schließlich die 40,0 US-Dollar-Marke und stieß sich den „Kopf“ am Widerstandsbereich um 42,0 US-Dollar an. Die Relevanz dieser Marke resultiert aus dem Umstand, dass der Wert im Jahr 2006 in diesem Bereich ein markantes Top ausgebildet hatte. Und wenn wir schon beim Blick in die Vergangenheit sind. Das markante Hoch aus dem Jahr 2000 liegt im Bereich von 48,5 US-Dollar und würde aus charttechnischer Sicht das nächste potentielle Bewegungsziel darstellen, sofern es der Aktie nun gelingen sollte, über die 42,0 US-Dollar zu laufen.

Kurzum: Die Aktie macht aus charttechnischer Sicht weiterhin einen sehr robusten Eindruck. Dennoch gilt es die Unterseite weiterhin im Auge zu behalten. Idealerweise spielen sich Rücksetzer nun oberhalb von 37,0 / 35,0 US-Dollar ab.