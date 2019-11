Goldplay Exploration meldet starke Bohrergebnisse

Goldplay Exploration (0,19 CAD | 0,14 Euro; CA38149Q1046) hat neueste Bohrergebnisse von seinem San Marcial-Projekt in der mexikanischen Provinz Sinaloa vorgelegt. Dort hatte man am Bohrziel „Nava“ ein epithermales Adernsystem rund 1,5 Kilometer westlich der bestehenden Ressource in den Fokus genommen. Die Resultate lassen dabei wie zuletzt aufhorchen. So traf man mit Bohrloch SM-19-02 auf 354 g/t Silber über einen Meter. Ein Teil davon stieß sogar auf 1.37 g/t Silber über 0,15 Meter. Weiter Bohrlöcher wie SM-19-05 wiesen zudem hohe Goldgehalte von bis 8,94 g/t auf (siehe Tabelle unten sowie hier ).

Insider kaufen zu, Ressource soll vergrößert werden!

Das Unternehmen setzt das laufende Bohrprogramm fort. Da man jüngst 3 Mio. Dollar bei Investoren einsammeln konnte, will man die laufenden Explorationsarbeiten sogar forcieren. Bisher verfügt Goldplay Exploration über eine NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wobei sich 36 Mio. Unzen davon bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ befinden (mehr hier). Mit den frischen Mittel ist man laut CEO Marcio Fonseca bis Ende nächsten Jahres durchfinanziert und will die Ressource in dieser Zeit deutlich ausbauen. Für die Aktie sprechen dabei auch die Insiderkäufe im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung. So beteiligte sich das Management mit insgesamt 390.000 Dollar und hält rund 20 Prozent der Anteile. Der Börsenwert beträgt lediglich 15 Mio. kanadische Dollar. Mit Sandstorm Gold (4,4%), JDS Energy & Mining (3,2%) udn SSR Mining (1,8%) halten namhafte Konzerne Aktien an Goldplay Exploration.

AKTIENINFO – GOLDPLAY EXPLORATION LTD.

Börsenkürzel (TSX-V): GPLY

ISIN: CA38149Q1046

Aktienkurs: 0,19 CAD | 0,14 Euro

Börsenwert: 15,04 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktien (voll verwässert)*: 79.153.305

Anteilseigner*: Management & Insider (20,3%), Sandstorm Gold (4,4%), JDS Energy & Mining (3,2%), SSR Mining (1,8%)