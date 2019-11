Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach Abschluss der Berichtssaison zum dritten Quartal 2019 (Ausnahme: E.ON) betrachten wir heute die Entwicklung der Dividenden der deutschen Standardwerte (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)) für die Geschäftsjahre 2019e und 2020e, so die Analysten der Nord LB.Für die in 2020 zur Auszahlung kommenden Dividenden für das GJ 2019 hätten die Analysten ihre Erwartung gegenüber ihrer letzten Betrachtung im September 2019 in vier Fällen (Continental, Covestro, Deutsche Telekom, Henkel) gesenkt und in drei Fällen (MTU, Siemens , Vonovia) erhöht. [ mehr