Die Aktie des Ölgiganten unternahm Anfang November den Versuch, sich aus einer Handelsspanne zu befreien. Wir thematisierten dieses in unserer letzten Kommentierung vom 05.11. Der Versuch lief initiiert von den Q3-Daten durchaus positiv an. Letztendlich gewann die Aktie aber nicht an Höhe und wurde mittlerweile wieder „zurückgepfiffen“.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 05.11. hieß es u.a. „[…] Die Zahlen sind da und sie fielen nicht so schlecht aus, wie befürchtet. Die Erholung hat die Aktie mittlerweile auf knapp 71,7 US-Dollar (per Schlusskurs 04.11.) geführt. Demnach könnte sich die Bewegung nun aus charttechnischer Sicht bis in den Bereich von 75,0 US-Dollar ausdehnen. Auf der Unterseite bleibt es dabei. Die 67 / 65 US-Dollar müssen halten, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.“



Der Aktie gelang im Zuge der Q3-Zahlen zunächst der Ausbruch über die 70,0 US-Dollar. Das frische Kaufsignal hätte die Bewegung durchaus bis in den Bereich von 75,0 US-Dollar ziehen können, verpuffte aber letztendlich im Bereich von 73,0 US-Dollar. Aufgrund von Gewinnmitnahmen ist die Aktie wieder unter die 70 US-Dollar in Richtung 67,0 US-Dollar abgetaucht. Nach einem erfolgreichen Test der 67er Marke gelang es dem Wert im zweiten Schritt bislang nicht, die 70er Marke erneut zu überschreiten.

Kurzum: Die Aktie ist mittlerweile zur Tagesordnung zurückgekehrt und diese heißt Seitwärtsbewegung; vornehmlich in der Spanne 70,0 US-Dollar 67,0 US-Dollar. In den letzten Wochen scheiterten zwei Versuche, diese Handelsspanne signifikant auszudehnen an den Widerständen bei 75,0 US-Dollar und 73,0 US-Dollar. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage gehen wir tendenziell von der Fortsetzung der Seitwärtsbewegung aus. Die letzten Versuche haben gezeigt, dass die Luft oberhalb von 73 / 75 US-Dollar (inkl. 200-Tage-Linie) offenkundig dünn ist. Gleichzeitig gilt es aber zu konstatieren, dass die Aktie von ExxonMobil über den Bereich 67,0 / 65,0 US-Dollar massiv abgesichert zu sein scheint.