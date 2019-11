BITCOIN: WAS FÜR EIN STARKER KONTER!

Bitcoin nach heftigen Verlusten wieder im grünen Bereich. China verstärkt die Regulierung von Kryptowährungen.

Zu Beginn der neuen Handelswoche ist der Bitcoin-Kurs ordentlich unter Druck geraten. Teilweise verlor die nach der Marktkapitalisierung weltgrößte Kryptowährung über 8 Prozent an Wert und markierte am frühen Morgen ein frisches 6-Monatstief bei 6.515 US-Dollar. Vor allem die zunehmende Regulierung und die Anti-Bitcoin Stimmung in China drückte in den letzten Tagen gewaltig auf den Kurs der digitalen Währung. So stellte die chinesische Zentralbank People’s Bank of China nochmals klar, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen ohne eine entsprechende Erlaubnis illegal sind. Zudem mahnte die Zentralbank Anleger zur Vorsicht, da ein Betrugsrisiko bei Kryptowährungen nicht auszuschließen ist. Im Laufe des heutigen Handels konnte Bitcoin eine starke Erholungsrally starten und notiert gegen 17:30 Uhr MEZ mit über 2 Prozent im Plus bei 7.220 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht bot die seit Februar 2019 gültige Aufwärtstrendlinie eine gute Unterstützung. Weitere Informationen finden Sie hier.

