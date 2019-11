(JK-Trading.com) – Wie erwartet hat sich das technische Bild im DAX zum Wochenstart nicht geändert.

Der deutsche Leitindex pendelte in einer Handelsspanne rund 60 Punkten und mit dem weiterhin dünnen Wirtschaftsdatenkalender und am Donnerstag anstehenden US-Thanksgiving-Feiertag, der sich, ausgehend von der zu erwarten abnehmenden Volatilität am US-amerikanischen Aktienmarkt, entsprechend auf die europäischen und somit den deutschen Aktienmarkt auswirken dürfte, sind die Chancen gut, dass auch der Dienstag Trading-technisch unspektakulär bleibt.

Somit sollte sich der DAX weiter zwischen 13.100 und 13.300 Punkten erratisch schwankend präsentieren, wobei (rein der vollständigkeitshalber) erwähnt sei, dass bei einer nochmaligen Attacke auf die donnerstäglichen Tiefs um 13.040/050 Punkte eine solide Unterstützung im Bereich um 12.970/13.000 Punkte liegt.

Auf der Oberseite liegt der Fokus auf der 13.300, oberhalb auf dem Bereich um 13.370/400 Punkte:

Analyse geschrieben von Jens Klatt, Gründer von Jens Klatt Trading