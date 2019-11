Im Aktionärskreis von Wirecard gibt es immer wieder Veränderungen, wobei ein Name häufig auftaucht: Blackrock. Aktuell meldet der Asset Manager mal wieder eine Aufstockung der Beteiligung an dem DAX-notierten Fintech-Konzern. Mit dem Sprung von 2,97 Prozent auf 3,13 Prozent bei den direkten Stimmrechten baut man die Aktienposition aus. Andererseits geht es bei den anderen Finanzinstrumenten nach unten. In Summe sind laut der Meldung ...