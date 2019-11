In Warschau ging es für den Wig-30 um 0,52 Prozent auf 2494,46 Punkte hoch. Der breiter gefasste WIG legte um 0,50 Prozent auf 58 151,15 Punkte zu. In der Branchenbetrachtung in Polen standen vor allem Energiewerte in der Gunst der Anleger weit oben. Tauron Polska Energy verteuerten sich um 2,7 Prozent. Die PGE-Papiere gewannen 2,4 Prozent und PGNiG zogen um ein Prozent an. Die Titel des Kupferunternehmens KGHM verteuerten sich um zwei Prozent.

In Budapest gewann der Leitindex Bux 0,59 Prozent auf 44 314,45 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 13,6 (Freitag: 9,5) Milliarden ungarische Forint. Unter den Schwergewichten stieg die Pharmaaktie Richter Gedeon um 1,2 Prozent und damit am deutlichsten. Die Aktie der Ölgesellschaft MOL rückten um 1,1 Prozent vor, während der Anteilsschein der Magyar Telekom mit plus 0,1 Prozent kaum verändert schloss./ste/APA/ck/men