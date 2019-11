FCR Immobilien will für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende zwischen 0,30 Euro und 0,40 Euro je Aktie auszahlen. Die Ausschüttung würde nach der Hauptversammlung im kommenden Jahr erfolgen. Man wolle die Aktionäre an der Entwicklung partizipieren lassen, heißt es von Seiten des Immobilien-Unternehmens am Montag. Beim Umsatz für die ersten neun Monate 2019 weist man einen Anstieg von 37,2 Millionen Euro auf 46,2 Millionen ...