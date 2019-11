Im Handelskrieg kommen neuerdings die optimistischen Aussagen aus China, nicht mehr aus den USA: die "Global Times" meldet heute, dass man sich im Grundsatz einig sei, nur über die Frage, wieviel der Zölle aufgehoben würden, sei noch offen. Von Seiten der Trump-Administration aber herrscht Schweigen: wo ist der tägliche US-Handelskrieg-Optimismus der letzten Wochen und Monate? Ist der Phase 1 Deal wirklich so nahe, wie Peking behauptet - oder ist das eine geschickte Strategie Chinas, die USA unter Druck zu setzen? Die Märkte jedenfalls sind einmal mehr begeistert, die Wall Street mit neuen Allzeithochs (Nasdaq), auch weil derzeit viele Übernahmen (Mergers) passieren. Am US-Geldmarkt (Repo-Markt) herrscht weiter extremer Liquiditätsbedarf. Und in Deutschland hat der ifo Index heute gezeigt, dass die deutsche Industrie sich nicht wirklich erholt (Exporte, Produktion)..

