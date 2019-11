Titelstory: Nebenwerte – Es kommt nicht auf die Größe an



Er ist da, der neue Smart Investor Ausgabe 12/2019! Und das sind geldwerten Themen unserer Smart Investor-Partnerredaktion zum Jahresschlussspurt:

Sie sind das Salz in der Börsensuppe – Nebenwerte: Klein genug, um von den großen Fonds links liegen gelassen zu werden, aber agil genug, um einmal zu den ganz großen Performance-Stars aufzusteigen. Freilich nicht alle, denn in keinem anderen Segment ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg, zwischen Aufstieg und Niedergang derart ausgeprägt wie hier. Denn viele Aktien in diesem Bereich verkörpern Ein-Themen-Unternehmen. Wenn es einschlägt, dann richtig – das aber gilt leider in beide Richtungen.



Überflieger und Performancekiller



Wir zeigen Ihnen nicht nur die Überflieger, sondern auch die Performancekiller. Als echter Überflieger entpuppte sich die im letzten Jahr vorgestellte LPKF Laser mit einer satten Performance von 158%! Wir arbeiten heraus, worauf es bei der Auswahl wirklich ankommt. Die Größe ist es jedenfalls nicht. Wie im richtigen Leben zählen auch hier die inneren Werte, ganz besonders jene, die erst auf den zweiten Blick sichtbar werden und daher noch weitgehend unentdeckt sind. Wir stöbern einige deutsche und internationale Nebenwerteperlen auf, um die Sie andere Börsianer noch auf Jahre hinaus beneiden werden. Und da es ohnehin nicht auf die Größe ankommt, haben wir uns auch bei den ganz Kleinen, den sogenannten Microcaps umgesehen – und was wir dort fanden, waren dann tatsächlich ein paar ganz Große.

Die Börsenwelt könnte so schön sein: Man braucht „einfach nur“ die besten Aktien zu kaufen, darf sich nicht aus seinen Positionen herausschütteln lassen und kann dann Jahr für Jahr steigende Gewinne einstreichen. Nur leider machen Politik und Notenbanken den Anlegern immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Die Welt ist inzwischen derart kaputt reguliert und kaputt interveniert, dass Smart Investor Interviewpartner Professor Max Otte nicht weniger als einen „Weltsystemcrash“ erwartet. Der Bestseller-Autor ist kein Dauer-Crashprophet, aber einer, der spektakulär richtig lag, als er im Jahr 2006 mit „Der Crash kommt“ fast punktgenau die Finanzkrise der folgenden Jahre ankündigte.



Nun warnt Otte erneut. Grund genug für Smart Investor, dem Professor einmal auf den Zahn zu fühlen. Die gute Nachricht vorweg: Zwangsläufig ist auch der Weltsystemcrash nicht, aber die Verantwortlichen müssen sich endlich zusammenraufen, damit sich keines von Ottes düsteren Zukunftsszenarien erfüllt.

