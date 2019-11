Die neuesten Entwicklungen im stark wachsenden Markt - vor allem das Verbot für China-Drohnen im US-Regierungssektor - auf das ich gleich noch detaillierter eingehe, führten wie erwartet zu ersten starken Kursgewinnen bei den besten Drohnen-Aktien Nordamerikas.

Lieber Leserinnen und Leser,

Sie müssen jetzt einfach die jüngsten News zur Draganfly WKN: A2PS4U erfahren.

Die Aktie ist schon wieder im Höhenflug. Heute steigt der Kurs +13% vor dem wichtigen Aufrtitt heute Abend bei FOX-News.

Ist das jetzt endgültig der Durchbruch?

Jetzt wurde CEO Cameron Chell in die Sendung "Moving Money" beim großen US-Nachrichtensender FOX-News eingeladen. Das ist Fakt, wie es in der letzten Pressemeldung bestätigt wurde.

Die Sendung wird heute, 26.11. um 15 Uhr US-Ostküstenzeit bzw. 21 Uhr unserer Zeit ausgestrahlt. Das könnte die Aktie vor dem Handelsschluss in den USA um 22 Uhr noch beflügeln, aber vor allem den morgigen Tag positiv begleiten.

Bis zu 500.000 Fernsehzuschauer, verteilt über die ganzen USA werden heute FOX News einschalten und zum ersten Mal von den spektakulären Aussichten der Aktie Draganfly erfahren und Sie werden von uns jetzt live und vor allem vorab darüber informiert.

Sie können sich leicht ausmalen, was es für die kleine Draganfly-Aktie bedeuten könnte, wenn heute Scharen von US-Anlegern erstmals offiziell über einen der landesweit größten US-TV-Kanäle über die Chancen im Drohnensektor informiert werden.

Zum ersten Mal erfahren sie von der Drohnenaktie, die vom "Startverbot" für China-Drohnen profitiert.

FOX-News wird täglich von rund 500.000 Zuschauern gesehen. Fast doppelt so viele wie von CNN.

Das neuerliche Interesse von FOX-News kommt nicht zufällig

Gemäß dieser Meldung stieg ein Senior-Executive eines der größten milliardenschweren Rüstungskonzerne der USA, Raytheon, bei Dragonfly ein.

Sowas lässt natürlich die Medienprofis aufhorchen

Die neuesten Entwicklungen im stark wachsenden Markt - vor allem das Verbot für China-Drohnen im US-Regierungssektor - auf das ich gleich noch detaillierter eingehe, führten wie erwartet zu ersten starken Kursgewinnen bei den besten Drohnen-Aktien Nordamerikas.

Eine Woche nach meiner Vorstellung von Draganfly - WKN: A2PS4U, zeigt die Aktie, des wohl erfahrendsten Herstellern und Drohnen-Entwicklers - für US-Rüstungsbetriebe und Sicherheitskräfte, einen Wochengewinn bis zu üppigen +17%.

Daraus könnten für Sie bald +237% werden oder sogar +3.900% Gewinn, wenn die Draganfly-Aktie sich an ihrem nächsten Wettbewerber oder historischen Vorbildern orientiert, die eine ähnliche Ausgangssituation hatten.

Sogar Barrons berichtete:

Die explodierende kommerzielle Nutzung von Drohnen weltweit sollte riesige, neue Investitionsmöglichkeiten bieten, ist der Spitzen-Fondsmanager Brad Slingerlend überzeugt, der sich dazu im Barron's-Magazin, dem weltweit meistgelesenen Börsenmagazin aus den USA äußerte.

Draganfly: Drohnen-Aktie hebt steil ab

Ich bin sehr sicher, dass der Anstieg hier noch am Beginn steht.

Damit Sie eine ungefähre Vorstellung haben, wie weit diese Aktie steigen kann, hilft eine Interpretation der jüngsten Nachrichten und ein historischer Vergleich.

Aktuell liefen zwei entscheidende Meldungen...

brandfrisch über die Börsenticker der Nachrichtenagenturen...

die den Kursanstieg auslösten und noch beschleunigen sollten.

--> Entwicklungsprogramm Tango2+ abgeschlossen

Hier der Link zu dieser wichtigen Meldung.

Es handelt sich bei Tango2+ um ein kommerzielles Entwicklungsprogramm für die Weiterentwicklung der Tango2 Starrflügeldrohne, die nun ein größeres Einsatzfeld bearbeiten kann.

„Wir von Draganfly sind stets darum bemüht, unsere Produkte und deren Kapazitäten kontinuierlich zu verbessern, um unsere Zielbranchen noch besser zu versorgen“, sagte Zenon Dragan zur neuen Drohne.

Für den Start der neuen Drohne gibt es keinen besseren Zeitpunkt.

Der Markt für Drohnen entwickelt sich dynamischer und seit die US-Regierung beschlossen hat, dass sie noch enger mit nationalen Herstellern kooperieren wird, um die chinesische "Spionen"-Drohnen fern zu halten, erfreut sich Draganfly größtmöglicher Aufmerksamkeit.

Das sollte jetzt zu explodierenden Auftrags-Eingängen und Umsätzen führen!

Mit einer weiteren Meldung letzte Woche wurde sozusagen "der Weg ins Pentagon" durch das Engagement einer starken Persönlichkeit sehr praktisch geebnet:

Hier der Original-Link dazu.

...Das ist mal wirklich eine HAMMER-Personalie!!!

Das Unternehmen Draganfly hat soeben mitgeteilt, dass Sie John M. Mitnick, vormals General Counsel der Homeland Security (DHS) der Vereinigten Staaten und Führungskraft beim US-Rüstungskonzern Raytheon als Berater gewinnen konnten!

Nur wenige Anleger haben diese Nachricht überhaupt gesehen.

Das wird spannend. Vor allem sehen Sie, wie stark Draganfly jetzt in der Politik bis in die höchsten Zirkel der Macht vernetzt ist.

Bereits am 7. November 2019 hatte Draganfly die Bestellung von Andrew H. Card Jr., dem früheren Stabschef des Weißen Hauses, in das Board of Directors bekannt gegeben.

Welche Türen können diese Persönlichkeiten für Draganfly jetzt öffnen?

Entscheidend ist jetzt die Ausgangslage der Patente - darunter die wirklichen Schlüsselpatente der globalen Drohnen-Hersteller.

Diese liegen wohl größtenteils bei Draganfly. Demersten Unternehmen, das Drohnen überhaupt kommerziell entwickelt hat.

Die Patente sind mit der stärkste Grund, warum ich davon ausgehe, dass diese Aktie, unter allen Drohnen-Werten, die besten Karten in der Hand hält.

Was verdienten Anleger bei ähnlichen Patent-Haltern, in künftigen Technologie-Schlüsselindustrien?

Ich bin sicher und weiß aus meiner Erfahrung:

Patentaktien können um Tausende Prozente steigen.



Wie das Beispiel Qualcomm beweist. Diese war so eine Aktie, die wichtige Patente für die Mobilfunk-Datenübetragung hält.

Der Kurs der Aktie schoss zu Beginn des weltweiten Mobilfunk-Booms 1998 von 3 US$ in nur 2 Jahren auf über 120 US$. Ein Kursgewinn von +3.900%.

Aus 5.000 Euro wären 200.000 Euro geworden...

Qualcomm war die beste Aktie, weil es die Einzige war, mit der Anleger auf wichtige Patente setzen konnten.

Das wiederholt sich jetzt vielleicht?

Unterstützt wird das wachsende Anlegerinteresse vom

drohenden China Drohnen-Verbot

sowie den Bestrebungen des Weißen Hauses, die Patentrechtsverletzungen ahnden soll und von Chinas Regierung auch umgesetzt werden muss.

Sonst droht eine Eskalation im Handelsstreit und davon sollte über kurz oder lang wiederum Draganfly massiv profitieren

Die Draganfly-Aktie kommt exakt zum richtigen Zeitpunkt, denn China Drohnen könnten in den USA, endgültig verboten werden, wie es die neuesten Meldungen aus Washington nahelegen.

Auf jeden Fall dürften viele staatsnahe Kunden und Großkonzerne allein wegen der Bednken hinsichtlich möglicher Patentrechtsverletzungen ihre Drohnen direkt bei Draganfly in Auftrag geben und keine China-Drohnen mehr erwerben.

Draganfly ist seit gut zwei Jahrzehnten im lukrativen Markt für Drohnen-Einzelanfertigungen für Sicherheitsmärkte aktiv und erwirtschaftet dort Jahr für Jahr Millionen.

Auch durch lukrative Staatsaufträge aus dem stets gigantischen US-Verteidigungshaushalt.

Der Massenmarkt blieb bisher verschlossen und bisher von großen chinesischen Herstellern dominiert, die auch damit erfolgreich waren, weil sie die Draganfly-Technologie schamlos abgekupfert haben.

--> Das ändert sich – China-Drohnen sind jetzt am Boden:

Ein Spezialist auf seinem Gebiet, ein Experte mit vielen Patenten und hohen Einnahmen daraus ist als Hersteller „der ersten Stunde“ von Drohnen seit mehr als zwei Jahrzehnten in einer sehr innovativen Zukunfts-Technologie und einem zugleich heiß umkämpften Markt erfolgreich mit dabei – und dann räumen ihm auch noch quasi von heute auf morgen nationale Entscheidungen, durch Sicherheitsbeschluss alle chinesischen Konkurrenten sowie 80-Prozent-Marktführer vom Feld!

Washington, 30.10.2019: Das Innenministerium teilt mit, dass alle Drohnen in seiner Flotte, die in China hergestellt wurden oder chinesische Teile enthielten, im Rahmen einer Überprüfung des Drohnenprogramms der Abteilung geerdet werden.

Drohnen aus China dürfen von Regierungsbehörden in den USA nämlich seit Neuestem weder neu angeschafft noch eingesetzt werden, so dass das fragliche Unternehmen jetzt an die Stelle der weltgrößten chinesischen (Low Cost)-Hersteller getreten ist und quasi über Nacht dessen beträchtliches Geschäft in einem Multi-Milliarden-Markt in der noch größten Volkswirtschaft der Welt zerstört hat. Würden Sie nicht auch sagen:

--> DAS ist DIE Riesen-Chance, DER Einstieg überhaupt!

