Im Handelskrieg werden die News immer absurder! Heute melden chinesische Medien, dass man sich einig sei, eine Einigung erzielen zu wollen - absurder geht es kaum mehr. In dem Telefonat zwischen Liu He und Mnuchin/Lighthyzer gibt es aber bei genauerem Hinsehen überhaupt nichts Konkretes, nicht einmal einen Besuchstermin der Delegationen. Bereits gestern hatte man über eine vermeintliche Einigung berichtet, also vor dem heutigen Telefonat. Das zeigt, dass vor allem Peking derzeit Propaganda bereibt, wohl damit die Zölle am 15.Dezember nicht in Kraft treten. Die Aktienmärkte in Asien reagierten mit kurzer und heftiger Euphorie, die sich aber dann verflüchtigte, weil nicht einmal ein Hauch von Substanz in den Meldungen aus Peking erkennbar ist. Positive News vom Handelskrieg als Ausrede für die eigentlich Fed-getriebene Rally?

