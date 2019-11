home24 SE: home24 wächst in Q3 2019 deutlich um 20 % und bestätigt für Q4 2019 das Break-Even Ziel auf Basis des bereinigten EBITDA

Umsatz in Q3 2019 wächst deutlich auf 85 Millionen Euro, das entspricht währungsbereinigt einer Steigerung von 20 % im Vergleich zu Q3 2018



In den ersten neun Monaten 2019 steigt der Umsatz auf 262 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt das ein Wachstum von 19 % dar



Profitabilität entwickelt sich weiterhin positiv in Richtung Break-Even in Q4 2019: trotz saisonal erhöhter Marketingkosten erreichte die bereinigte EBITDA-Marge in Q3 2019 mit -9 % den historisch besten Wert eines dritten Quartals



Cash-Position Ende Q3 2019 bei 44 Millionen Euro (nach 52 Millionen Euro zu Ende Q2)



Unternehmen bestätigt den Ausblick, in Q4 2019 den Break-Even auf Basis des bereinigten EBITDA zu erreichen



Berlin, 26. November 2019 - Die home24 SE ("home24", das "Unternehmen") erzielte in Q3 2019 einen Umsatz von 85 Millionen Euro (Vorjahr: 70 Millionen Euro), was währungsbereinigt einer Steigerung von 20 % entspricht. Unter Berücksichtigung der Fremdwährungseffekte lag der Umsatz mit 21 % über dem Vorjahresquartal.

Insgesamt hat das Unternehmen in den ersten neun Monaten 2019 einen Umsatz von 262 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 221 Millionen Euro), was sowohl währungsbereinigt als auch unter Berücksichtigung von Fremdwährungseffekten ein Wachstum von 19 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. In Europa stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 17 % auf 62 Millionen Euro. In Brasilien setzte sich das starke Wachstum auch in Q3 2019 fort: Währungsbereinigt konnte der Umsatz um 28 % auf 22 Millionen Euro gesteigert werden (Vorjahr: 17 Millionen Euro). Da sich die brasilianische Währung nahezu auf dem Niveau des Vorjahres befand, hatten Währungseffekte kaum Auswirkungen auf die Geschäftszahlen.