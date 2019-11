Ascot Resources: Chefgeologe Lars Beggerow im Video-Interview!

Lars Beggerow ist VP Geoscience & Exploration bei Ascot Resources . Der deutsche Geologe spricht im Video-Interview über die Chancen auf dem Premier Goldmine-Projekt und was auf die Anleger in den kommenden Monaten zukommt!

Von Berlin aus in die Welt. Lars Beggerow hat das geschafft. Nach seinem Geologie-Studium landete der gebürtige Hauptstädter über BHP auf Bergbauunternehmungen in der ganzen Welt. Beggerow ist nun Chefgeologe, offiziell VP Geoscience & Exploration, bei Ascot Resources (0,58 CAD | 0,38 Euro; CA04364G1063). Im Interview mit Joe Brunner vom Small Cap Investor spricht der Explorer über seinen Werdegang und die Chancen im Bergbau. Beggerow erklärt zudem, dass Ascot mit einem Durchschnittswert von 7 Gramm Gold je Tonne Erz arbeitet und damit zu den Top 5 Prozent der Welt gehört und geht auch in die Geschichte des Projekts ein. Denn die Vorarbeiten leisteten bereits andere Unternehmen wie Boliden. Heute profitiert Ascot von der bereits existierenden Infrastruktur auf dem Projekt. Anfang 2020 will das Unternehmen eine Machbarkeitsstudie für die Aufnahme der Goldproduktion vorlegen, eine sogenannte Feasibility Study. Sie gibt Auskunft über die Kosten der Produktionsaufnahme, aber auch zum Abbau des Erzes. Ab 2021 soll dann die Produktion starten, wie es auch in der jüngst veröffentlichten neuen Präsenation des Unternehmens heißt. Die niedrigen Investitionskosten sind dabei das große Pfund des Unternehmens. Dazu kommt, dass eine weitere Exploration auf der historischen Lagerstätte möglich. Somit könnte laut Beggerow die Ressource auf der Premier Mine noch deutlich steigen könnte.

Aktieninfo Ascot Resources

Börsenkürzel/ISIN: AOT | CA04364G1063

Aktienkurs: 0,55 CAD | 0,39 Euro

Aktienzahl (voll verwässert): 266.790.305

Börsenwert: 146,73 Mio. CAD

Aktienzahl: 266,7 Mio.

Warrants: 19.088.005

Optionen: 15.223.500

Mehr Informationen zu Ascot Rresources und eine aktuelle Präsentation finden Sie unter www.ascotgold.com.

Das könnte Sie auch interessieren:

Tipp: Abonnieren Sie HIER unseren kostenlosen RohstoffBrief-Newsletter und verpassen Sie künftig keine kursbewegende News mehr. Ihre Daten werden keinesfalls an externe Dritte weitergegeben. Der Newsletter ist jederzeit kündbar.