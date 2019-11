Die Aktie von JPMorgan Chase strotzt seit Monaten nur so vor Kraft und unterscheidet sich mit ihrem Aufwärtsdrang wohlwollend von der aktuellen Kursentwicklung der Aktien der deutschen Mitbewerber Commerzbank und Deutsche Bank.

Lesen Sie hierzu auch unseren aktuellen Kommentar "Commerzbank

Wie könnte es hier weitergehen?" vom 26.11.

Wir begleiten die Aufwärtsbewegung bei JPMorgan Chase bereits seit geraumer Zeit und thematisierten die Lage zuletzt am 07.11. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Dass die Bewegung nach der veritablen Hausse überkauft ist, stört die Aktie in der aktuellen Situation herzlich wenig. Mit aktuell knapp 130,0 US-Dollar notiert sie weiterhin in unmittelbarer Nähe zum Rekordhoch. Über kurz oder lang wird es zu Gewinnmitnahmen kommen. Solange sich diese oberhalb von 120,0 / 117,0 US-Dollar abspielen sollten, ist alles im grünen Bereich. Sollte es dennoch darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“

Die Aktie nahm zuletzt einen Gang heraus und konsolidierte ein wenig. Nachdem sich oberhalb von 130,0 US-Dollar kein signifikantes Aufwärtsmomentum kreieren wollte, trat sie den Rückzug an, konnte den Rücksetzer aber auf 127,5 US-Dollar begrenzen. Diese Marke gilt es von nun, an im Auge zu behalten.

Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung bildete sich im Bereich von 131,5 US-Dollar ein kleines Doppeltop heraus. Gestern (Montag, 25.11.) versuchte sich die Aktie daran, diesen Widerstand aufzubrechen. Der Versuch gewann allerdings noch nicht wirklich an Höhe, sodass die Aktie zwischenzeitlich zwar mit 132+ US-Dollar ein neues Bewegungshoch markieren durfte, aber den gestrigen Handelstag quasi punktgenau auf der relevanten Marke von 131,5 US-Dollar beendete.

Kurzum: Kurzfristig sind aus unserer Sicht die 127,5 US-Dollar und die 131,5 US-Dollar die bestimmenden Marken. Im Idealfall halten nun die 127,5 US-Dollar. Der unserer Einschätzung nach zentrale Unterstützungsbereich liegt unverändert bei 120,0 / 117,0 US-Dollar. Auf der Oberseite gilt: Oberhalb von 131,5 US-Dollar steht die Tür weiter offen. Insgesamt weist die Bewegung aber noch immer überkaufte Tendenzen aus.