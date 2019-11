^ DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Research Update/Prognose De Grey Mining Ltd.: Erweitertes Bohrprogramm beginnt auf Mallina 26.11.2019 / 08:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Company") teilt mit, dass auf Mallina ein fokussiertes Bohrprogramm mit 1 Kernbohrgerät und 2 RC-Bohrgeräten begonnen hat. Das Bohrprogramm zielt darauf ab, diesen Bereich schnell auf in geringer Tiefe liegende (<100 m) Ressourcenerweiterungen zu überprüfen. Ein Großteil (ca. 10.000 m) des insgesamt über 15.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms wird laut Erwartungen im Dezember abgeschlossen werden.



- Die Bohrkampagne zur Ressourcenerweiterung hat begonnen.

- Die jüngsten Bohrungen und eine detaillierte geologische Überprüfung bestätigen das Potenzial für eine oberflächennahe (<100 m) hochgradige Vererzung, die sich entlang des Streichens und in der Tiefe erstreckt.

- Beispiele für die mächtige Art der oberflächennahen Goldvererzung schließen ein:



56 m mit 3,0 g/t ab 14 m Tiefe in MLRC214D (einschl. 30 m mit 5,3 g/t ab 34 m Tiefe)

22 m mit 4,1 g/t Au ab 9 m Tiefe in MLAC037 (einschl. 7 m mit 11,6 g/t Au ab 23 m Tiefe) und

14 m mit 4,9 g/t Au ab 36 m Tiefe in MLAC037 (einschl. 9 m mit 7,0 g/t Au ab 37 m Tiefe)

16 m mit 3,0 g/t Au ab 32 m Tiefe in MLRC215 (einschl. 6 m mit 4,7 g/t Au ab 42 m Tiefe)

28 m mit 2,3 g/t Au ab 41 m Tiefe in MLAC052 (einschl. 2 m mit 9,6 g/t Au ab 63 m Tiefe)



- Die Vererzung kommt jetzt über eine Streichlänge von mehr als 7 km vor. Bis dato wurden nur lückenhaft, kurze (<100 m) Bohrungen niedergebracht, die weniger als 3 km des Systems überprüften.



- Über 10.000 m an RC- und Kernbohrungen (1 Kernbohrgerät, 2 RC-Bohrgeräte) werden laut Planung bis Mitte Dezember niedergebracht.

Die in den letzten 12 Monaten aus der Lagerstätte Mallina berichteten kurzen Bohrungen liefern zahlreiche ermutigende, mächtige und hochgradige Bohrabschnitte sowie eine verbesserte geologische Kenntnis. Insgesamt haben die Programme das Potenzial für eine erhebliche Ressourcenerweiterung auf Mallina hervorgehoben.



Mallina ist ein großes über 7 km langes Goldsystem. Relativ kurze (<100 m) Bohrungen decken teilweise weniger als 3 km des derzeit identifizierten Goldsystems ab. Das Ressourcenpotenzial hat mit jeder bis dato durchgeführten Bohrrunde an Gestalt zugenommen. Die jüngsten Aircore- und RC-Bohrergebnisse in Verbindung mit anderen früheren und signifikanten Bohrergebnissen, die seit der Ressourcenschätzung vom Juli 2018 erhalten wurden (3,83 Mio. Tonnen mit 1,3 g/t für 160.700 Unzen), schaffen das Vertrauen, dass man weitere signifikante Ressourcenerweiterungen erwarten kann.



Das erweiterte RC- und Kernbohrprogramm zielt darauf ab, die Bohrarbeiten im Streichen und zur Tiefe entlang der drei bis dato definierten parallelen vererzten Trends auszudehnen.



Alle Abbildungen in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.



Abbildung 1 darin zeigt Bohrabschnitte außerhalb des aktuellen Ressourcenmodells. Ein wesentlicher Bestandteil der geplanten Bohrkampagne wird auf Erweiterungen entlang der interpretierten blauen Lodes (Erzgänge) zielen.



De Grey hat in den letzten Monaten eine bessere Kenntnis des geologischen Rahmens und des überprägenden zur Goldvererzung führenden Alterationssystems erlangt. Diese neue Kenntnis bietet einen markanten Hintergrund für die Generierung von Bohrzielen für die Ressourcenerweiterungen.

Abbildung 2 zeigt die drei vererzten Haupttrends in einem 500 m breiten Korridor. Eine tiefere Komponente des Bohrprogramms wird das neue geologische Modell testen und zielt darauf ab, den Erkundungsbereich durch systematische Bohrungen bis in Tiefen von ca. 200 m Tiefe zu verdoppeln.

Das Alterationssystem, das von nicht vererzt bis stark vererzt reicht, ist in Abbildung 3 in der originalen englischen Pressemitteilung dargestellt und definiert deutlich die stärkeren Alterationsparagenesen in Vergesellschaftung mit der Goldvererzung. Das abgebildete Bohrklein umfasst eine Vererzung, die von früheren Bohrungen (MLRC214D Ergebnis von 56 m mit 3,0 g/t Au, einschließlich 30 m mit 5,3 g/t ab 34 m) durchteuft wurde und bietet eine starke Unterstützung für das Potenzial, eine Ressource mit hoher Tonnage in diesem großen Goldsystem zu definieren.



In Abbildung 4 sind die jüngsten und in großen Abständen im Streichen niedergebrachten kurzen Aircore-Bohrungen zu sehen. Diese Bohrungen wurden auf Linien mit einem Abstand von 1,2 km bis 320 m über den interpretierten 700 m breiten Korridor niedergebracht. Die anfänglichen und früher berichteten Ergebnisse belegen, dass sich das Goldsystem jetzt auf eine Länge von über 7 km erstreckt. Nur 3 km dieses Korridors wurden bis dato mittels RC- und Kernbohrungen überprüft.



Das Unternehmen plant, im Märzquartal 2020 weitere Step-out- und Infill-Aircore-Bohrungen niederzubringen, sobald die Arbeiten zur Erfassung des Kulturerbes abgeschlossen sind.



Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Mallina East - neue RC- und Aircore-Ergebnisse (gelb hervorgehoben) mit früher berichteten Bohrabschnitten außerhalb des Ressourcenmodells (3,83 Mio. Tonnen mit 1,3 g/t für 160.700 Unzen).

Erweiterungsbohrungen werden sich auf die Überprüfung im Streichen der blauen interpretierten Lodes konzentrieren, die sich alle außerhalb des Ressourcenmodells befinden. Die gelben Lodes sind Lodes innerhalb des Ressourcenmodells, die mit tieferen Bohrungen auf der Grundlage des neuen geologischen Modells bis in eine Tiefe von ca. 200 m anvisiert werden.

Abbildung 2 zeigt: Sektion 609290E zeigt die drei Hauptgoldtrends, die in einem über 500 m breiten Korridor vorkommen.

Die tiefere Komponente des Bohrprogramms wird das neue geologische Modell unterhalb der früheren Ressourcenerweiterungsbohrungen bis in eine Tiefe von ungefähr 200 m überprüfen.



Abbildung 3 zeigt: Mallina - Alterationstypen, die die höhergradige Goldvererzung im Bohrkern (oberes Diagramm) und im Bohrklein (unteres Diagramm) kontrollieren.

Das Bohrklein zeigt eine Vererzung, die von MLRC214D (56 m mit 3,0 g/t Au, einschließlich 30 m mit 5,3 g/t ab 34 m) durchteuft wurde und bietet eine starke Unterstützung für das Potenzial, eine Ressource mit hoher Tonnage in diesem großen Goldsystem zu definieren.



Abbildung 4 zeigt: 7 km langer Korridor mit neuen Aircore-Ergebnissen, die die Vererzungstrends nach Westen ausdehnen. Die Trends bleiben offen.

Competent Persons Statement



Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora ist ein Berater der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.



Früher veröffentlichte Presseberichte



Die Information in diesem Bericht, die sich auf Ressourcen und Explorationsergebnisse in Mallina bezieht wurde bereits wie folgt veröffentlicht:



Ressourcen:



- Erhöhung der Goldressourcen des Goldprojekts Pilbara um >20% auf über 1,2 Mio. Unzen, 28. September 2017.



- Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4 Mio. Unzen im Jahr 2018, 3. Oktober 2018.



- Zunahme der gesamten Goldressource um 21 % auf 1,7 Mio. Unzen im Jahr 2019, 16. Juli 2019.



Exploration:



- Bohrungen auf Mallina treffen weiter auf oberflächennahes Golderz, 15. Juni 2018.



- Goldvererzung auf Mallina liefert weiterhin gute Ergebnisse, 1. März 2019.

- Mehrere neue Ziele erhöhen Explorationspotenzial, 15. Juli 2019.

- Bohrungen auf Mallina, neue Ziele und Metallurgieupdate, 15. Juli 2019.

- Neue hochgradige Goldzonen auf Mallina, 27. September 2019.

- Mallina liefert weiterhin gute Ergebnisse, 11. November 2019.

Für weitere Informationen:



Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u. Betriebsleiter)



De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au



Im deutschsprachigen Raum:



AXINO GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar



Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de



Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

°