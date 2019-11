Kurz sah es so aus, als könne sich die ThyssenKrupp Aktie nach den jüngsten desaströsen Nachrichten des Unternehmens vom Donnerstag stabilisieren. Eine Unterstützung um 11,51/11,55 Euro hielt den Absturz auf, der schon am 7. November bei 13,95 Euro eingeleitet wurde, in der vergangenen Woche mit den Zahlen von ThyssenKrupp für das Jahr 2018/2019 und der Ankündigung des Dividendenausfalls aber massiv an Fahrt aufnahm. Nachdem ...