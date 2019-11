Wenig überraschend konnte sich auch die Aktie der Cronos Group den aktuellen Unbilden im Cannabis-Sektor nicht entziehen. Die Aktie ging auf Tauchstation, konnte hierbei aber eine wichtige Unterstützung erfolgreich verteidigen. Der folgenden Erholung ging aber in einer entscheidenden Phase die Puste aus.

Schauen wir zunächst auf die fundamentalen Aspekte. Hier standen zuletzt die Zahlen für das September-Quartal an. Das Unternehmen gab den Nettoumsatz mit 12,7 Mio. CAD an; nach 10,2 Mio. CAD im Juni-Quartal. Mit den vorgelegten Daten verpasste die Cronos Group die Erwartungen des Marktes. Dementsprechend enttäuscht fiel die Reaktion aus. Das adjustierte EBITDA wurde zudem mit einem Minus in Höhe von -23,9 Mio. CAD angegeben.

Die schwachen Daten in Verbindung mit der negativen Stimmung im Sektor führten dazu, dass die Aktie noch einmal nach unten wegkippte. Mit dem Unterschreiten der 10,0 CAD aktivierten sich auf der Unterseite Bewegungsziele im Bereich von 7,4 CAD bis 6,0 CAD (markante Unterstützungszone aus dem Jahr 2018). Ganz so schlimm kam es dann doch nicht. Bereits im Bereich von 8,0 CAD drehte die Aktie wieder ab. Danach konnte sie sich temporär sogar wieder über die 10,0 CAD hinweg aufschwingen, konnte dieses Niveau aber nicht mehr ganz verteidigen und tauchte wieder in Richtung 9,0 CAD ab.

In der nächsten Zeit dürfte es für die Aktie aus charttechnischer Sicht vornehmlich darum gehen, keine neuen Bewegungstiefs zu produzieren. Mit anderen Worten: Im Idealfall werden die 8,0 CAD nun nicht mehr unterschritten. Die derzeit relevante Unterstützungszone sehen wir im Bereich 7,4 / 6,0 CAD. Auf der Oberseite hat der jüngste Vorstoß gezeigt, dass die Luft offenkundig oberhalb von 10,0 CAD dünn wird. Dabei wäre aus unserer Sicht sogar ein Vorstoß über die 12,0 CAD notwendig, um für nachhaltige Entspannung zu sorgen.