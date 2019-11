Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

Analyst Patrick Boldt von der Helaba sprach in einem Kommentar von einer "Seitwärtsbewegung innerhalb des September-Abwärtstrendkanals". Sollte es gelingen, den Widerstand bei 171,70 Punkten zu überschreiten, reiche das "Potenzial bis in den Bereich 172,00/03".

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte am Morgen um 0,06 Prozent auf 171,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,35 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen noch eine Reihe von US-Konjunkturdaten an, die Einfluss auf den Kursverlauf nehmen könnten. Unter anderem gibt es Zahlen zum Verbrauchervertrauen im November und den Neubauverkäufen im Oktober. "Hiobsbotschaften werden nicht erwartet und so sollten die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed keine Nahrung erhalten", merkt Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba dazu in einem Kommentar an.

Das deutsche GfK-Konsumklima für Dezember wurde bereits am Morgen veröffentlicht. Mit 9,7 Punkten hat es sich leicht verbessert. Damit herrscht weiterhin eine solide Konsumlaune in Deutschland./mf/bgf/mis