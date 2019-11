Dabei stieg die Aktie, die mit einem hohen Kurs/Gewinn-Verhältnis und einer unter einem Prozent liegenden Dividendenrendite im Vergleich zu andren DAX-Titeln sehr unattraktiv wirkt, nicht trotz der mageren Perspektive stagnierender Gewinne, sondern gerade deswegen. Das klingt im ersten Moment absurd. Aber die Anleger sahen stabil gehaltene Gewinne zu Jahresbeginn wie eine Versicherung an, denn damals standen die Gewinne vieler anderer Unternehmen deutlich unter Druck. Diese „Versicherungsprämie“ hat Beiersdorf im Zuge der Korrektur der vergangenen knapp drei Monate abgebaut. Geht es jetzt noch weiter abwärts?

Will man es kurz auf den Punkt bringen, könnte man sagen, dass der Kurs der Beiersdorf-Aktie zwischen den Einstufungen „sicherer Hafen“ und „lahme Ente“ eingeklemmt ist. Die Aktie brach Ende Februar als Reaktion auf eine die Anleger und Analysten enttäuschende Prognose für das laufende Jahr ein. Aber sofort nach diesem Einbruch begann der Kurs zu steigen. Und das monatelang, bis Beiersdorf Anfang September, nachdem mit 117,25 Euro ein neues Rekordhoch erreicht wurde, in eine Konsolidierung überging.

Vorerst keine großen Sprünge wahrscheinlich

Allzu viel Spielraum nach unten ist momentan zumindest nicht wahrscheinlich, ebenso wenig ein immenser Aufwärtsimpuls. Es ist gut möglich, dass sich der Kurs jetzt in einer relativ überschaubaren Handelsspanne seitwärts bewegt. Denn dass 2019 und wohl auch im kommenden Jahr keine großen Sprünge bei Umsatz und Gewinn anstehen, damit hat man sich abgefunden. Aber da die Hausse der konjunktursensiblen Aktien, die derzeit abläuft, bislang nur auf der reinen Hoffnung nach einer Wiederkehr des Wachstums fußt, dürfte eine Aktie wie Beiersdorf als vermeintlich „sicherer Hafen“ nicht völlig aus der Mode geraten. Hier dürfte daher weniger Dynamik aufkommen als bei anderen DAX-Titeln. Was für einen Inline-Optionsschein nicht nur kein Problem, sondern eine ideale Basis ist.

Denn hier erhält man einen vorab festgelegten, maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro, wenn die dem Optionsschein als Basiswert dienende Aktie eine bestimmte Kursspanne bis zum Ende der Laufzeit des Optionsscheins nicht verlässt. Seitwärtstrends sind für diese sogenannten „Inliner“ also genau das, was man braucht, um einen Gewinn zu erzielen. In diesem Fall stellen wir Ihnen einen Inline-Optionsschein auf Beiersdorf vor, bei dem die Aktie die außerhalb der wichtigen charttechnischen Ankerpunkte liegenden Schwellenwerte von 90 und 120 Euro bis zum 20. März 2020 nicht unter- bzw. überschreiten darf: