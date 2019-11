Die Schwankungsintensität, gemessen am Volatilitätsindex VIX, ist gestern eingebrochen und auf den tiefsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres gefallen. Aktien, die noch bis in den Sommer hinein am stärksten leerverkauft wurden, steigen jetzt am stärksten. Jede schlechte Nachricht führt am Gesamtmarkt nur noch zu kurzzeitigen Einbrüchen, die Kurse kommen sofort wieder nach oben. Das ist nicht das Umfeld, in dem sich Leerverkäufer besonders wohl fühlen. Die Gefahr droht jetzt von der Charttechnik: Sollte der Deutsche Aktienindex in den kommenden Tagen kein neues Jahreshoch erreichen und stattdessen unter 13.041 Punkten schließen, könnte ein Top entstehen.