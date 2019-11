Die Infineon Aktie bietet charttechnisch ein chancenreiches Bild. Eine jüngste Konsolidierung der Aufwärtsbewegung auf 19,968 Euro endete am Donnerstag bei 18,658 Euro und damit an einer wichtigen Stelle. Von der hier liegenden breiten charttechnischen Unterstützungszone unterhalb von 18,65 Euro prallte der Aktienkurs nach oben ab. Am Donnerstag und Freitag bot die 20-Tage-Linie in dieser Region zusätzlichen Halt und eine Basis ...