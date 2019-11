Hannover (www.aktiencheck.de) - Für das dritte Quartal ergab sich in Japan ein eher enttäuschendes BIP-Wachstum, was mit 0,1% Q/Q einerseits etwas unter den Erwartungen ausfiel, andererseits wurde das Plus für das zweite Quartal leicht nach oben revidiert, so die Analysten der Nord LB.Der Blick auf die Details habe einen privaten Verbrauch offenbart, der im Vorfeld der Verbrauchssteuererhöhung deutlich habe zulegen können. [ mehr