ifo Umfrage mit Stabilisierung auf niedrigem Niveau

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur in Deutschland tritt derzeit auf der Stelle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Darüber könne auch der moderate Anstieg beim ifo Geschäftsklima im November nicht hinwegtäuschen. Zwar sei bei den ifo Geschäftserwartungen bereits zum zweiten Mal in Folge eine Stimmungsverbesserung bei den befragten Unternehmen festgestellt worden. [ mehr