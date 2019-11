Schwarze Null – Kein Teufelswerk

Die Meinungen zur deutschen Konjunktur sind gespalten. Die KfW-Experten sprechen von einer „Hängepartie“, was die aktuelle Verunsicherung über den weiteren Verlauf gut auf den Punkt bringt. Erste Stimmmen, wie etwa Christian Jasperneite (M.M. Warburg & CO) auf dem PLATOW StiftungsFORUM (ausführlicher Bericht folgt), sind für 2020 aber gar nicht so pessimistisch.

Dennoch ereifern sich derzeit viele über die „Schwarze Null“. So Vertreter des linken Parteienspektrums, die schon immer mit ihr haderten und in der aktuellen Uneinigkeit über den Konjunkturverlauf bereits eine Einladung sehen, gegen einen ausgeglichenen Haushalt zu schießen. Sie erfahren seltene Unterstützung aus Industriekreisen wie BDI und BDA, die angesichts des Strukurwandels bereits nach staatlicher Unterstützung rufen. Das Mutterland des Maschinenbaus, Baden-Württemberg, setzt sich an die Spitze der Bewegung. Eigene Fehler sollen von staatlichem Aktionismus ausgeglichen werden. Man verweist auf neueste Zahlen des VDMA, wonach Bereiche wie Robotik und Automation bereits voll im Griff des Abschwungs sind, wobei die Industrielobbyisten nicht nur von weniger Dynamik der Weltkonjunktur sprechen, sondern auch von Sättigung in wichtigen Märkten, Transformationseffekten und Folgen der Handelsstreitigkeiten.