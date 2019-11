Die Übersicht "Economic Update" vom 25.11.2019 analysiert Veränderungen der konjunkturellen Daten und Kapitalmärkte.

Der deutsche Arbeitsmarkt bleibt trotz Konjunkturschwäche robust. Im Oktober stieg die Zahl der Arbeitslosen nur leicht um 6.000, die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verharrte bei 5,0%. Allerdings sank die Zahl der offenen Stellen gegenüber Oktober 2018 um 60.000 auf 764.000. In der Eurozone verharrte die Arbeitslosenquote im September bei 7,5%. In den USA blieb der Arbeitsmarkt im Oktober solide: Trotz negativer Sondereffekte schufen die Unternehmen 128.000 Stellen.

Deutschland ist knapp an einer technischen Rezession vorbeigekommen. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2% im 2. Quartal wurde im 3. Quartal ein Plus von 0,1% gegenüber Vorquartal erzielt. Impulse kamen insbesondere vom privaten und staatlichen Konsum, der um 0,4% beziehungsweise 0,8% zulegte. Auch der Außenhandel trug zum Wachstum bei. Belastend wirkten dagegen die Investitionen, vor allem in Ausrüstungen (-2,6%). In der Eurozone blieb die Konjunktur im 3. Quartal schwach, aber stabil. Gegenüber dem Vorquartal stieg die Wirtschaftsleistung um 0,2% und damit so stark wie im 2. Quartal. Die US-Wirtschaft zeigte sich weiter robust: Im 3. Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt um auf das Jahr hochgerechnete 1,9% (Vorquartal: 2,0%).

Gewinne

In den USA haben 464 Unternehmen aus dem Index S&P 500 Zahlen für das 3. Quartal vorgelegt. 74% davon übertrafen die Gewinnerwartungen, 46% die Umsatzerwartungen. Der Gewinn pro Aktie dürfte gegenüber Vorjahresquartal um 2,9% sinken. Dämpfend wirken ein stärkerer Dollar, das schwächere globale Wachstum und der Vergleich mit dem robusten 3. Quartal 2018. Aus dem europäischen Index Stoxx 600 haben 302 Unternehmen Zahlen vorgelegt. 56% übertrafen die Gewinn- und 62% die Umsatzerwartungen. Für das 3. Quartal 2019 wird mit einem Gewinnrückgang gegenüber Vorjahresquartal um 4,7% gerechnet, ohne den Energiesektor beträgt der Rückgang nur 1,7%. Der Umsatz soll 1,4% zulegen (ohne Energiesektor: 3,9%)

In Deutschland ist die Inflationsrate im Oktober auf 1,1% (Vormonat: 1,2%) gegenüber Vorjahr gefallen. Sie lag damit so niedrig wie zuletzt vor fast drei Jahren. Gedrückt wurde sie durch die Energiepreise, die um 2,1% sanken. Die Kernteuerung (ohne Energie und Nahrungsmittel) lag bei 1,5%. In der Eurozone ging die Inflationsrate im Oktober von 0,8% auf 0,7% zurück. Die Kernrate dagegen legte auf 1,2% zu. In den USA stieg die Inflationsrate im Oktober von 1,7% auf 1,8% und die Kernteuerung sank von 2,4% auf 2,3%. Das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben, blieb zuletzt aber unter dem Notenbankziel von 2%.

Zinsen

Die US-Zentralbank (Fed) hat ihren Leitzinskorridor um 25 Basispunkte auf 1,50%-1,75% gesenkt. Es war die dritte Zinssenkung im laufenden Jahr. Als Grund nannte die Zentralbank eine schwächere globale Konjunktur und Risiken im Zuge der Handelspolitik. Laut Fed-Chef Jerome Powell sind weitere Zinssenkungen nicht zwingend. Hierfür müsste sich das makroökonomische Umfeld schlechter entwickeln als bisher angenommen.





