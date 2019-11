Berenberg Vermögensverwalter Office: Stable Return - Die Kombination bringt den Erfolg



Davon sind Christian Frischauf und Alexander Odermann fest überzeugt. In ihrem bewährten konservativen Anlagekonzept verbinden sie flexibel marktneutrale und marktabhängige Anlagestrategien. Darüber hinaus kommen sämtliche Assetklassen zum Einsatz.



Warum ihre Anlagestrategie nicht nur Private adressiert, wie sie genau funktioniert, woher sie ihre Anlageideen gewinnen, wodurch sie auch in abwärts gerichteten Märkten Geld verdienen und welche beruflichen Referenzen sie vorweisen können, erfährt der Leser unter anderem im Interview.

Sie beide verfügen über langjährige Erfahrung in den Bereichen 'Multi Asset' und 'Absolute Return'. Welches 'Anlegerproblem' lösen Sie und an welche Investoren richten Sie sich?

Frischauf: Investoren und Sparer in Europa sehen sich unverändert mit den Herausforderungen des Niedrigzinsniveaus konfrontiert. Deutsche Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 5 Jahren notieren bei -0,6%. Nimmt man das Ausfall- und Liquiditätsrisiko von Unternehmensanleihen in Kauf, kann man mit diesen Papieren im fünfjährigen Laufzeitbereich gerade einmal 0,3 % erzielen.

Bisher wurden nur institutionelle Kunden mit einer negativen Verzinsung ihrer Bankguthaben belastet. Die Banken streben derzeit auch verstärkt eine Weitergabe der negativen Zinsen an Privatkunden an. Dies wurde zwar bislang von der Politik abgelehnt, jedoch steigt der Druck auf die Gesetzgebung seitens der Banken.

Da wir in der Eurozone eine Inflationsrate von derzeit 0,8 % vorfinden, betreiben Investoren und Sparer eine aktive Geldvernichtung, wenn sie größere Kontobestände halten oder konservative Anleihen kaufen. Diesem Problem sind nicht nur Privatkunden, sondern auch Family Offices sowie institutionelle Investoren gleichermaßen ausgesetzt. In vielen Versorgungswerken klaffen zunehmend Pensionslücken. Stiftungen sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, ausreichende Erträge für die Erfüllung ihres Stiftungszwecks zu erwirtschaften.