Kann die Daimler-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 56 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge in Aussicht stellen.

Seitdem die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) im August knapp oberhalb von 40 Euro wegen des anhaltenden Handelsstreites und den nach wie vor schwelenden Folgen des Dieselskandals einen Jahrestiefstand verzeichnete, ging es mit dem Aktienkurs – nur von einer Korrektur von Mitte September bis Mitte Oktober unterbrochen – deutlich nach oben. Anfang November konnte die Daimler-Aktie sogar wieder die 50-Euro-Marke zurückerobern, oberhalb derer die Aktie zuletzt im Mai 2019 notiert hatte.

In den vergangenen Tagen sorgte vor allem die in Aussicht stehende Beruhigung im Handelsstreit, sowie eine mögliche Erhöhung der Beteiligung der chinesischen BAIC an Daimler für Interesse an der Daimler-Aktie. Kann die Daimler-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 56 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.