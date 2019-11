Übernahmeangebote OSRAM Licht und PNE - Ausführliche Stellungnahmen für SdK-Mitglieder

München (www.aktiencheck.de) - Der österreichische Sensor-Chip-Hersteller ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) startet einen zweiten Versuch der Übernahme und bietet 41 Euro je OSRAM Licht-Aktie (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), so die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. [ mehr