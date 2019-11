Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Hess Corp. befand sich die Aktie in einer vielversprechenden Ausgangslage und war damals drauf und dran, ein frisches Kaufsignal zu generieren.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 05.11. hieß es u.a. „[…] Gestern (04.11.) unternahm die Aktie bereits einen Versuch, die 70 US-Dollar ins Wanken zu bringen. Dieser scheiterte zwar, aber der Wert notiert noch immer in unmittelbarer Reichweite. Das Ziel muss es sein, über kurz oder lang den Bereich um 70 US-Dollar und damit den Bereich des September-Hochs aus dem Weg zu räumen. Sollte dieses gelingen, stünde die Tür in Richtung 74,5 US-Dollar (Hoch aus dem Oktober 2018) offen. Unter die 65,0 US-Dollar sollte es nun jedoch nicht mehr gehen. Anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.“

Wir haben die aktuelle Lage in einem 2-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt.

In der Folgezeit gelang es der Aktie schließlich, die 70 US-Dollar zu knacken und das erwartete Kaufsignal zu generieren. Rasch entfaltete das Kaufsignal seine Wirkung. Die Aktie erreichte zügig die Zone des Hochs aus dem Oktober des vergangenen Jahres bei 74,5+ US-Dollar. Mit dem Erreichen dieser Zone setzten Gewinnmitnahmen jedoch ein.

Die Aktie wurde von den Konsolidierungs- und Korrekturtendenzen ergriffen, die im ganzen Ölsektor aufzogen. Der Rücksetzer unter die 70,0 US-Dollar hat zwangsläufig die 65,0 US-Dollar ins Spiel gebracht. Aktuell ringt der Wert mit dieser wichtigen Unterstützung. Signifikant darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls droht eine Ausweitung der Korrektur auf 60,0 US-Dollar oder gar 55,0 US-Dollar. Ungeachtet der jüngsten Kursverluste macht die Aktie im Vergleich zu anderen Ölwerten unverändert einen robusten Eindruck.