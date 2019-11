Die beide neuen Fixkupon-Express-Zertifikate richten sich an ausschüttungsorientierte Aktienanleger, die sich auch auf dem aktuell ermäßigtem Kursniveau der Hochtief-Aktie eher defensiv positionieren möchten.

Vom 10-Jahres-Hoch bei 172 Euro im Mai 2017 hat die Hochtief-Aktie (DE0006070006) bis Mitte August 2019 knapp 50 Prozent verloren; bei 95 Euro drehte der Aktienkurs des Baukonzerns: Aktuell werden 110 Euro bezahlt, die Analysten der Société Générale halten den Wert für fundamental unterbewertet und rufen aufgrund starker Cash Flows, eines rekordverdächtigen Orderbuchbestands und solider US- und Asien-Geschäfte ein 12-Monats-Kursziel von 152,90 Euro aus. Wer davon ausgeht, dass die Aktie mindestens einen Seitwärtstrend etabliert, kann mit einem Fixkupon-Express-Zertifikat attraktive Renditen erzielen und von einem Sicherheitspuffer profitieren.

Der Schlusskurs der Hochtief-Aktie vom 29.11.19 bestimmt die Konditionen des Fixkupon-Express-Zertifikats der HypoVereinsbank (ISIN DE000HVB3YW1): Das Tilgungslevel wird auf 100 Prozent, die bis zum finalen Bewertungstag aktive Barriere auf 70 Prozent des Schlusskurses festgelegt. Anleger erhalten am ersten der jährlichen Zinstermine (6.12.20) unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon von 4,2 Prozent p.a. und zusätzlich die Rückzahlung des Nominalbetrags, sofern die Aktie über dem Tilgungslevel notiert. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, ist am finalen Bewertungstag (29.11.22) nur noch die niedrigere Barriere für die Rückzahlung relevant, andernfalls erfolgt die Lieferung von Hochtief-Aktien. Zeichnung bis zum 28.11.19 mit 1 Prozent Ausgabeaufschlag, nach dem 3.12. an der Börse handelbar.

6 Prozent p.a. – 30 Prozent Sicherheitspuffer – 1,5 Jahre Maximallaufzeit

Das Fixkupon-Express der HypoVereinsbank mit der ISIN DE000HVB3ZJ5 wird auf Basis des Schlusskurses vom 11.12.19 begeben. Die Ausstattung (100 Prozent / 70 Prozent) und Funktionsweise entsprechen dem oben genannten Produkt, allerdings liegen die die Beobachtungstermine hier halbjährlich bei einer maximalen Laufzeit von 1,5 Jahren (15.6.21). Die geringere Laufzeit und die halbjährliche Beobachtung erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung – beides erklärt den höheren halbjährlichen Kupon von 6 Prozent p.a. Das Zertifikat kann noch bis zum 11.12.19 ohne Ausgabeaufschlag zum Preis von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Beide Fixkupon-Express-Zertifikate richten sich an ausschüttungsorientierte Aktienanleger, die sich auch auf dem aktuell ermäßigtem Kursniveau der Hochtief-Aktie eher defensiv positionieren möchten und von einem Seitwärtstrend ausgehen.

Autor: Thorsten Welgen