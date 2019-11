FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax hat sich am Dienstag auf weiter hohem Niveau nur wenig getan. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,09 Prozent tiefer auf 13 234,00 Punkten. Damit bleibt er in der Spanne zwischen knapp 13 200 und 13 300 Punkten, in der er sich seit Wochenanfang bewegt. Auch das in der Vorwoche markierte Hoch seit Januar 2018 bei 13 374 Zählern bleibt in Reichweite.

Die Unterhändler Chinas und der USA setzten ihre Gespräche über eine angestrebte Teillösung in ihrem seit einem Jahr anhaltenden Handelskrieg am Telefon fort. An dem Gespräch am Dienstagmorgen in Peking nahmen Vizepremier Liu He sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin teil, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Es sehe so aus, als ginge es in den Gesprächen um präzisere Details, was ein gutes Zeichen sei, sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Garantiert sei aber noch nichts, mahnte er.