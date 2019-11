Die New Work SE betreibt die international bekannte Business-Netzwerk-Plattform xing und gehört somit zu den Tech-Werten. Dabei herrscht bereits seit Anfang 2016 ein intakter Aufwärtstrend, der die Akte in der Spitze auf 380,50 Euro im Sommer dieses Jahres aufwärts gedrückt hatte. Nur wenig später stellte sich ein recht beachtlicher Ausverkauf zurück auf ein Niveau von 244,50 Euro und den mittelfristigen Aufwärtstrend ein. Seit August basteln Marktteilnehmer allerdings an einer eindeutigen und nicht zu übersehenden inversen SKS-Formation, die außerdem einen sehr aussagekräftigen Trendwendecharakter besitzt. Noch aber muss ein wichtiger Schritt getätigt werden, damit das volle Potenzial dieser Formation entfaltet werden kann.