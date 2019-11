26. November 2019,

Stuttgart, Germany



Der seit Anfang 2014 amtierende CFO Wolfgang Homey hat dem Aufsichtsrat von Exyte frühzeitig mitgeteilt, seinen Ende Februar 2020 auslaufenden Vertrag aus privaten Gründen nicht zu verlängern, aber in einer Übergangszeit der Gesellschaft weiterhin zur Verfügung zu stehen. Beat Fellmann tritt mit Wirkung zum 1. Dezember 2019 als Vorstand in die Exyte AG ein und wird zum 1. März 2020 der Nachfolger von Wolfgang Homey als CFO.

Der Aufsichtsrat bedauert den Entschluss und dankt Wolfgang Homey für die sechsjährige Zusammenarbeit, in der der Umsatz des Unternehmens auf rund 3,5 Mrd. Euro (2018) anwuchs und die Profitabilität nachhaltig stieg. Auch das Geschäftsjahr 2019 wird ein weiteres Rekordjahr für Exyte, mit abermals gesteigertem Umsatz und EBIT. Wolfgang Homey hatte neben der positiven Geschäftsentwicklung einen wesentlichen Anteil an der Neuausrichtung des Konzerns und der erfolgreichen Weiterentwicklung der Unternehmensstrukturen und -prozesse. In den vergangen beiden Jahren war Wolfgang Homey maßgeblich dafür verantwortlich, Exyte kapitalmarktfähig aufzustellen. Exyte plant unverändert einen Börsengang.



Als neuer CFO übernimmt Beat Fellmann (55) ab 1. März 2020 die Ressorts Accounting, Treasury, Controlling, Legal & Insurance, IT, Tax und Risk Management der Exyte Gruppe. Beat Fellmann war zuvor gut 10 Jahre CFO und Leiter des Corporate Center der börsennotierten Implenia AG (Schweiz). Er verfügt über langjährige Börsen- und Kapitalmarkterfahrung. Implenia ist das größte Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz, das mit rund 10.000 Mitarbeitern im Jahr 2018 rund 4 Mrd. Euro Umsatz erzielte. Vor seiner Tätigkeit bei Implenia war er bei verschiedenen globalen Industriegruppen aktiv. Beat Fellmann ist dipl. Wirtschaftsprüfer, studierte Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen und absolvierte das AMP der Harvard Business School.