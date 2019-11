NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally an der Wall Street könnte am Dienstag in die nächste Runde gehen. Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 28 096 Punkte. Er würde damit seinen bisherigen Rekord von 28 090 Punkten aus der Vorwoche überbieten. Andere Indizes wie der S&P 500 oder der technologielastige Nasdaq 100 hatten am Vortag bereits ihre Bestmarken nach oben geschraubt und könnten dies nun nochmals tun.

Allgemein jedoch heißt es, dass die Anleger ohne den ersehnten Vollzug im Handelsstreit eher zurückhaltend voraus schauten. In den kommenden Tagen rechnen Börsianer angesichts des Feiertags "Thanksgiving" am Donnerstag mit eher ruhigem Fahrwasser. Viele Anleger nutzten die kurze Woche für eine Auszeit und die Schnäppchenjagd am darauffolgenden "Black Friday". Dieser läutet in den USA traditionell das Weihnachtsgeschäft ein.