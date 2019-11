Lufthansa und Ufo vereinbaren Stillschweigen über Verhandlungen

Lufthansa und die Gewerkschaft UFO verhandeln im Tarifkonflikt weiter. Man habe für die kommenden beiden Tage Gespräche und Stillschweigen hierüber vereinbart, meldet das DAX-notierte Unternehmen am Dienstag. Ziel sei es, eine weitere Eskalation in dem Tarifkonflikt zu vermeiden - ein solcher Schritt würde Streiks in der Adventszeit bedeuten.„Beide Seiten wollen in den kommenden 48 Stunden intensiv daran arbeiten, einen ...